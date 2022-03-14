/685494/وزير-الشباب-والرياضة-خطة-2025-لنشر-الوعي-تستهدف-بث-روح-الولاء-والانتماء-و-حماية-الأمن-القومي

قال د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة وضعت خطة لنشر الوعي لدي فئة الشباب بالتنسيق مع جهات عدة مثل وزارات الهجرة و التربية والتعليم والأوقاف والازهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة ووزارات الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي .

وزير الشباب والرياضة : الوزارة وضعت خطة لنشر الوعي لدي الشباب بالتنسيق مع الوزارات

دوت الخليج

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ “أن خطة 2025 تستهدف رفع الوعي وتطوير مراكز الشباب ونتعاون على ان تكون المؤسسات لائقة لاستقبال لشباب من خلال رؤية وبرامج عمل لتتناسب مع التحديات الخارجية والداخلية.

وقال وزير الشباب والرياضة أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء جيل من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج ونقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الانسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على ارض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن ان جهود رفع الوعي تستهدف دعم مفهوم المشاركة السياسية وتكريس ثقافة ريادة الأعمال أيضا والعمل الحر جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو و طارق نصير عضو مجلس الشيوخ ان حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف " .