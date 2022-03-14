/685493/محافظ-القليوبية-يناقش-خطة-مشروعات-حياة-كريمة

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خطة مشروعات مبادرة “حياة كريمة” والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير البنية التحتية بمحافظات مصر، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية وعدداًَ من القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات المبادرة خلال الفترة الماضية.

وتضمن اللقاء مناقشة الخطة الخاصة بمشروعات قطاع مياة الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تك المشروعات، كما تطرق أيضاً إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة وكذلك المجمعات الزراعية وغيرها من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” والتى انطلقت مرحلتها الثانية بالمحافظة مطلع العام الجارى.

محافظ القليوبية يناقش مشروعات حياة كريمة

ومن جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على الانتهاء من تلك المشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لكل مكشروع، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد التقارير اللازمة عن الشركات المنفذة لتلك المشروعات ومدى مطابقة المشروع للمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة ، بالإسراع فى إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال المكلفين بها، بقرى المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف توفير كل الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وأصدر محافظ القليوبية تعليمات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكدا أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أى أعباء، وموجها بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كل المقاولين المكلفين بالأعمال الجارى تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.

برلمانى يقدم طلب إحاطة بشأن توسعة الطريق الزراعى فى شبرا

وافقت اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف والأملاك بمحافظة القليوبية والإدارة الصحية بشبرا الخيمة، على طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين والنائب مجاهد نصار، عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بشأن مركز طبي بيجام ومسجد أبو بكر الصديق المتداخل بتوسعة طريق إسكندرية الزراعي.