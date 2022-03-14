رئيس إعلام الشيوخ بمناقشات استعادة الوعي الوطني:نحتاج جهد حكومي للحفاظ على ما تم من انجازات

/685492/رئيس-إعلام-الشيوخ-بمناقشات-استعادة-الوعي-الوطنينحتاج-جهد-حكومي-للحفاظ-على-ما-تم-من-انجازات

أكد رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام لمجلس الشيوخ محمود مسلم، علي ضرورة وضع استراتيجية للوعي تتشارك فيها المؤسسات الشبابية والثقافية، مضيفا: "الإعلام دوره نشر الحقائق، بينما تغيير القناعات يتم عبر الاتصال المباشر في المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضةبحضور كلا من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واختتم مسلم، كلمته قائلا: "نحتاج جهد حكومي لأن قضية الوعي أساس للحفاظ على ما تم من انجازات، في بلدنا القوى النعامة المصرية قادرة عليها بشرط أن تضع لها استراتيجية”.

رئيس الشيوخ: تنمية الوعي قضية هامة ونستهدف وضع توصيات هامة

هذا و أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية قضية الوعي، قائلا: " يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة.

ومن جانبها، أشادت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بمناقشة موضوع استعادة و استدامة الوعي الوطني، مؤكدة أنه المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري و هي القضية التي طالما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنبه إليها و حسبها دائما مرتكز مشروعه الوطني الشامل للتقدم .

وأأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه و ترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر إسما و تاريخا و حضارة و شعبا، لافتة إلى أنه بالرغم الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب و الرياضة و الأوقاف، و معهما العديد من الوزارات و مؤسسات الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع خاصة الشباب بأبعاد و شمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي الى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع و مساندته و تعزيزه في مواجهة التحديات.

وأكدت فيبي فوزي، أن للوعي أبعادا لم يرق ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية ما عاد الأمر يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول، مستشهده بقضايا الزيادة السكانية العشوائية، و قضايا التطرف و الإرهاب .