/685491/بعد-نجاحه-كمخرج-علي-العربي-يتألق-بدوره-في-مسلسل-منورة-بأهلها

لفت الأنظار المخرج المصري علي العربي خلال مشاركته للمرة الأولى كممثل في مسلسل «منورة بأهلها»، والذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد vip، وكان دوره في المسلسل الرياضي محمد أسامه وقد تألق فيه بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم مشاركة المخرج علي العربي كممثل لأول مرة في مسلسل «منورة بأهلها» وذلك خلال السطور القادمة.

علي العربي في منورة بأهلها

ومن الفجدير بالذكر، أن يؤدي علي العربي دور أحد الرياضيين الذي تعرض لإابتزاز ليشارك في أداء لعبة رياضيه عنيفه مقابل حصوله على المال، وليتم إجباره على قتل عدد من الأشخاص لزيادة الإثارة لمن يقومون بدفع المال.

فيلم كابتن الزعتري لـ علي العربي

وكان قد حصل المخرج علي العربي على عدد من الجوائز العربيه والمحلية بفيلمه الوثائقي الطويل الذي كان بعنوان “كباتن الزعتري” في عام ٢٠٢١ منها مهرجان الجونة السينمائي الدولي ومهرجان صنداس وغيرهما.

الحلقة السادسة من مسلسل منورة بأهلها

وكشفت الحلقة السادسة عن مفاجأة تخص سلوى شاهين، وهي أنها تعيش برجل صناعية دون أن يعرف أحد بالأمر، أما ابنها أيمن فقد اصطحبته إلى الفيلا، ليتعرف على زرقاء اليمامة التي تجسدها سلوى خطاب، التي تعرف الماضي كله ولا شيء يخفى عليها، ولكننا نكتشف بأن أيمن جاء لتنفيذ خطة والده التي لم نتعرف عليها بعد، ومازال مهاب وعادل الشهاوي والذي يقوم بدوره باسم سمرة وعاصم «عباس أبو الحسن» يحاولون استدراجه كي يوقعوا بسلوى شاهين وتنضم إليهم.

ووعلي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، واستقال بعد فترة رغبة منه في صناعة محتوى يعبر عن وجهة نظره لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة ومنها ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط.

أما عن آدم الذي يجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، فأمر بدفن جثة مهاب، بعدما تواصل مع أيمن وعلياء، وشرحوا له الكثير من التفاصيل حول قصاقيص الصور، وكيف بدأت علاقتهم بمهاب، وأسرار كل الصور التي تخصهم، وهو ما توافق مع ما كتبه مهاب في ظهر الصور، ليتأكد من صدقهم ويستكمل بحثه عن القاتل.