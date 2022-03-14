/685490/قبل-مواجهة-الأهلى-المريخ-السوداني-يعلن-هروب-المدير-الفني-للفريق-تفاصيل

أعلن نادي المريخ السوداني هروب مدربه لى كلارك والمعد البدنى الخاص بالفريق ، حيث ومجلس الإداره ويقرر تعيين إبراهيم حسين بدلا منه لقيادة الفريق فى مباراتى الأهلى و صن داونز .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء بيان هروب مدرب المريخ السوداني على النحو التالي: “قرأنا مع الأسف بيان الإنجليزي لي كلارك، مدرب الفريق عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يدل على إفتقاره اللعب وتقدير واحترام المؤسسة التي يعمل بها، وكان يجب أن نوضح كافة الحقائق لجمهورنا.

نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

20 صفقة تدخل نادي ايسترن كومباني مقابل رحيل 15 في الإنتقالات الشتوية

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we