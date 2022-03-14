/685485/صندوق-النقد-العربي-ينظم-دورة-تدريبية--حول--تنافسية-التجارة-الخارجية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

دوت الخليج

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.

ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة. في هذا السياق، تعتبر دواعي رفع مستوى تنافسية الصادرات العربية من أهم محاور التركيز في المستقبل، فالإحصاءات المتوفرة من واقع مؤشرات التركيز، والميزة النسبية الظاهرة، والتنوع، ومستوى التعقد التقني تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز مستويات التنافسية الدولية.

وزير قطاع الأعمال يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بين البلدين

هذا و استقبل وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في عدد من المجالات.

استعرض توفيق، أبرز المجالات والفرص الاستثمارية للتعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات.

وطرح خلال اللقاء، عددًا من المشروعات الاستثمارية منها مشروع للتربية الحيوانية وإنتاج اللحوم والألبان بمزرعة شركة جنوب الوادي في منطقة توشكى التي تمتلك أيضا أحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

من جانبها، أبدت السفيرة مريم الكعبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات وشعبيها الشقيقين.