/685484/رئيس-القابضة-لمياه-الشرب-والصرف-الصحى-فى-أسيوط-يبحث-تخصيص-قطعة-أرض-لاستكمال--مشروعات-حياة-كرمية

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء هشام درة وبحضور مدير الشئون الصحية والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بأسيوط وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة حيث تم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة إدارة شئون البيئة بشأن تخصيص قطعة أرض بنطاق مركز ومدينة اسيوط وذلك لاستقبال وتشوين ومعالجة الحمأة ومخالفات الصرف الصحي.

وصرح اللواء هشام درة أن اللجنة تسعى إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي وخلق حلول للملفات الصحية والبيئية والمراقبة المشتركة وتأمين مصادر مياه الشرب بالإضافة إلى العمل على رفع جودة خدمات الصرف الصحي وتقنين أوضاع المنشات المائية بالشركة بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة للجهات المعنية وتسريع إجراءات تراخيص وموافقات الجهات المعنية لمكونات مرفقي المياه والصرف الصحي.

وأشار “درة” إلى وقف التفتيش لمحطة عرب المدابغ لما تمر به المحطة من عمليات الاحلال والتحديد والتي تصل إلى 624 مليون جنيها متوجهة إلى إحلال وتجديد كافة مكونات المحطة والوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائى والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها في مجال الزراعة، استجابة للتوجهات الدولة وقرارات وزارتي البيئة والزراعة كفكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.

كما تناول اجتماع اللجنة التنسيقية عرض مشكلة الانشاءات الجاري تنفيذها بجوار مأخذ محطة مياه شرب الجامعة وعرض مشكلة تأثير مصرف المعابدة على مأخذ محطة مياه شرب المعابدة الجديدة المزمع تنفيذه. هذا وقد تم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة مديرية الصحة بأسيوط لضمان تحليل عينات الآبار المزمع عرضها على اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة بأسيوط دون الحاجة لسفر تلك العينات للتحليل بمعامل الصحة المركزية بالقاهرة.

محافظ أسيوط يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية بجوار مديرية الصحة وتابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز .