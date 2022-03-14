/685504/غرفه-صناعه-الحبوب-مؤشرات-إيجابية-بانخفاض-الأسعار-الفترة-القادمة

قال النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنه التصدير فى غرفه صناعه الحبوب باتحاد الصناعات ، أن روسيا وأوكرانيا هم الأكبر مورد للقمح لمصر لافتا ان هناك ارتفاع فى سعر القمح منذ بدايه الحرب الاوكرانيه الروسية، وبالتالى لم تحصل مصر على بضائع خلال فترة الحرب الاوكرانيه الروسيه، الامر الذي تسبب في ازمة في ارتفاع كبير في أسعار الأقماح.

دوت الخليج

وأشاد مجدى الوليلى خلال مداخله الهاتفيه على برنامج صاله التحرير المذاع على قناه صدى البلد أن فى يوم ١٥ ابريل انه سوف يتم حصاد القمح المحلى فى مصر حيث نأمل أن الكميات تزيد وبالتالى نحقق تكامل ما بين المخزون الاستراتيجى المتواجد لدى الدوله مع كميه المحصول جديدة مما يحقق لمصر مخزون استراتيجى جيد حيث أنه متوفر حتى نوفمبر القادم.

غرفه صناعه الحبوب: مؤشرات إيجابية بانخفاض الأسعار الفترة القادمة

أكد عضو مجلس الشيوخ، أنه تم بدأ حملات أمنيه للرقابه الأسواق وضبط المخالفين معلنا أن هذه المرحله تحتاج إلى تدبر ومجهود مشيرا أن ليس هناك من يدعى باغنياء الحرب الذين يتربحوا خلال الازمات.

ونوه الوليلى أن المؤشرات التى ظهرت منذ أمس وتدخل الدوله السريع للجهات الرقابية ( وزاره تموين ،وزارة داخليه، غرف تجاريه ) لافتا إلى أن المؤشرات التي ظهرت منذ أمس وتدخل الدولة والجهات الرقابية؛ أدت لانخفاض الأسعار، وستكون هناك نسبة وتناسب مع معطيات السوق.