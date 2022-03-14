تشييع جثمان الراحلة أنيسة حسونة إلى مثواه الأخير

شيع العشرات، جثمان الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، الى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر، ويتم دفن الجثمان فى مدافن عصام حسونة بالبساتين بجانب مدافن الكحلاوى.
وتقيم أسرة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، مراسم عزاء، مساء اليوم الإثنين، بمسجد الشرطة فى 6 أكتوبر .
رحلت أنيسة حسونة، بعد صراع مع المرض الخبيث "السرطان" على مدار السنوات الماضية، والتي رفضت رفع الراية البيضاء في مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدني والعمل التطوعي، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى في احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.
يذكر أن أنيسة حسونة تخرجت في جامعة القاهرة ببكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 علي قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، ولها مسيرة حافلة في مجال المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي، وشغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب .
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