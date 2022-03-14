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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

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استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية ، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية .

 

وورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية " AYLA" للغرق وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من (10) أفراد منهم ( 9) فرد سورى و (1) فرد هندى .

 

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم للسلطات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم . 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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