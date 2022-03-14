وزيرا الرياضة والتعليم العالى يودعان المشاركين في الفوج الخامس من معكسرات ”يلا...

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة ، بتوديع الشباب المشاركين في الفوج الخامس من المعسكرات الرياضية "يلا كامب" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لمدينة سيوة بمحافظة مطروح خلال شهر مارس الجارى.

جاء ذلك على هامش لقاء وزيرى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العل، والذى أقيم بديوان وزارة الشباب والرياضة؛ لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش المزمع إقامتها في الفترة ٧-١٣ نوفمبر العام الجارى.

أعرب الوزيران عن تمنياتهما بسلامة الوصول للمشاركين، واستمتاعهم ببرنامج المعسكر الذى يتضمن مسابقات رياضية في "الكروس فيت والقوس والسهم والألعاب الرياضية الترويحية"، ومزارات سياحية لأبرز المعالم والتخييم بمدينة سيوة.

وقامت اللجنة المنظمة -المُشكلة من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة- باستقبال الشباب المشاركين في معكسر "يلا كامب" أمام ديوان الوزارة حيث انطلاقهم في حافلات مخصصة توجهاً إلى مدينة سيوة، وذلك ضمن مشروع معسكرات "يلا كامب" والذى يتضمن تنفيذ ستة أفواج لمدينة سيوة تم الإعلان عن المشاركة بهم عبر التسجيل الإليكترونى.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موافقة الدكتور أشرف صبحى على تنفيذ المرحلة الثانية من معسكرات "يلا كامب" إلى مدينة دهب، تبدأ بفوج جديد خلال الفترة ٢٤-٢٨ مارس الجارى في ضوء النجاح الذى حققته الأفواج التي نفذتها الوزارة بمدينة دهب ضمن المرحلة الأولى، وبناءً على الطلبات التي وردت إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى بتنفيذ معسكرات جديدة إلى مدينة دهب بجنوب سيناء، وتطرح الوزارة فرصة الاشتراك في الفوج الجديد إلى مدينة دهب عن طريق الرابط التالى متضمنةً كافة الشروط والتفاصيل:-