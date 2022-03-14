القومى للمرأة يشهد لقاء للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لتدشين فاعليات حملة...

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وانطلاقاً من برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من دور المجلس القومي للمراة بالمشروع ، استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الاستاذة امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والدكتورة أمينة شلبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه ورئيس وحدة لم الشمل لتدشين فاعليات حملة تنمية الاسرة بمحافظة الدقهلية ، وذلك فى إطار التعاون المثمر مع الأزهر الشريف ممثلاً في وحدة لم الشمل بالمركز العالمي للفتوى الالكترونية التابع للأزهر الشريف بحضور كلا من الدكتور عبد الحميد عبد الحميد السيد متولي المشرف العام على وحدة لم الشمل وعضو المركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية والدكتور عبد الله محمد سلامه مشرف عام برامج التوعية الاسرية والمجتمعية وعضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية ، وبالتعاون مع وزارة التضامن و وزارة الشباب والرياضة و وزارة الصحة .

وتتناول الحملة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعريف بعض اساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى للحفاظ على الاسرة المصرية ودعمها وتنشئة الابناء تنشية صحية ومتوازنة في اطار تساوي الحقوق والواجبات وبالإشارة الى الدور الذي يقوم به المكتب في تعزيز الوعي المجتمعي بنشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، والتعريف بحقوقها وواجباتها ، وتقديم كافة اوجه الدعم لها .