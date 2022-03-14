تنمية الريف المصرى تتعاقد مع شركة وطنية من أجل مد وتنفيذ شبكات...

اللواء عمرو عبد الوهاب : نرحب بالتعاون مع كافة الخبرات الوطنية.. من أجل سرعة تنفيذ مشروعاتنا التنموية وفقاُ لتوجهات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠

نسعى لتحقيق كافة الشراكات البناءة فى مجالات الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية.. بما يحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع ويخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب

وقَّع اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، عقد اتفاق مع الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية"، يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء بالأراضى المملوكة لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد" فى منطقة غرب غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو القيام بالربط بين شبكة الكهرباء الرئيسية التابعة للدولة وأراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

هذا، ويتم بموجب التعاقد إسناد مهام تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مد شبكات كهرباء الضغط المتوسط لأراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة غرب غرب المنيا إلى "مجموعة مدكور"، بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها مؤخراً "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" من أجل إدخال الكهرباء لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المنيا وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومى ويأتى فى صالح المنتفعين به.

وفى هذا السياق، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" من أجل إدخال الكهرباء للمشروع وتوصيلها من الشبكة القومية إلى أراضى "الريف المصرى الجديد"، إنما يهدف إلى تحقيق صالح المنتفعين، وإلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان فى تطوير مشروعات التنمية وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب قيام شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة على أعمال الربط بين الشبكة القومية للكهرباء وأراضى المشروع، بما يضمن مد كهرباء الدولة حتى تصل إلى رأس أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة "سهل المنيا" (التى تشمل منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا)، على أن تتحمل "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" مهام وتكلفة مد وتنفيذ أعمال الشبكات الداخلية، داخل زمام أراضى المشروع.. وهو ما بدأت "الريف المصرى الجديد" بتنفيذه بالفعل فى صورة مراحل، تقوم "مجموعة مدكور" - وفق هذا التعاقد - بتنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة ٢٨٥ ألف فدان، بينما يجرى الإعداد لتنفيذ باقى المراحل تباعاً، بالتنسيق مع عددٍ من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضى المشروع.

كما أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.. لافتاُ إلى أن "شركة تنمية الريف الجديد" تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابى الذى تقره الدولة وتعمل به حالياً، والذى يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدماً فى اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم "الجمهورية الجديدة".

وأشار رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" إلى أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.