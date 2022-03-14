17 مارس.. انطلاق أولمبياد الكليات المتخصصة بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إنطلاق "أولمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الجامعة، تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 12 جامعة مصرية وخلال الفترة من 17 حتى 20 من مارس الجارى.





وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن استضافة الجامعة "للأولمبياد" يأتى فى إطار إعداد الطالب الجامعى إعدادا رياضيا وبدنيا وذهنيا بشكل سليم، وتأهيله ليصبح قادرا على المشاركة فى المنافسات المحلية والقمية وتحقيق الفوز بفعالية وكفاءة، موجها بتوفير كل المتطلبات المادية والمعنوية لإنجاح "الأولمبياد" والتجهيزات الخاصة به، بما يليق باسم ضيوف الجامعة على أرضها، وفى إطار المنافسات الرياضية الحيادية والشريفة بين الطلاب.

وقال الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام على "الأولمبياد"، أن فعاليات الأولمبياد فى الألعاب الرياضية تقام على مستوى 12 جامعة حكومية، فى 4 ألعاب مختلفة منها، خماسى كرة القدم طلبة فقط، بينما لعبات تنس الطاولة، وكرة طائرة شاطئية، وكرة سلة 3×3، طلبة وطالبات، موضحا أن لجنة المسابقات انتهت من إعداد جداول المنافسات وتحديد الملاعب وتقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

وقال صبرى إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن الأولمبياد يشارك فيه 264 طالب وطالبة يمثلون 12 جامعة حكومية، مشيرا الى أن جميع المسابقات تقام على ملاعب المدينة الجامعية طالبات بالحرم الجامعى القديم، عدا منافسات تنس الطاولة من الجنسين ستقام بصالة الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية بالحرم الجديد.

جدير بالذكر أن استقبال الوفود والتسكين، سيكون يوم الخميس 17 مارس الجارى، يليه حفل الافتتاح وانطلاق المنافسات يوم الجمعة 18 مارس، بينما تقام نهائيات المسابقات وحفل الختام والمغادرة يوم الأحد 20 مارس من ذات الشهر.