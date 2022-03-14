الصحف الكويتية تبرز زيارة المستشار حنفى جبالى لمجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الإثنين، زيارة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى والوفد البرلمانى المرافق له للكويت، واستقبال ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد لوفد البرلمان وتأكيد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، خلال لقائه بالمستشار جبالى على متانة العلاقات بين البلدين وتوحيد المواقف بين البلدين مصر والكويت.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "مرزوق الغانم يعقد مباحثات مع نظيره المصرى لتأكيد متانة العلاقات وتوحيد المواقف وبحث تطورات الأوضاع الدولية".

وقالت الصحيفة إن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن البرلمانى، وأهمية توحيد المواقف حول مختلف الملفات فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خصوصا خلال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى المزمع عقده فى إندونيسيا فى وقت لاحق الشهر الجارى.

وفى صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "ولى العهد يستقبل الغانم ورئيس مجلس النواب المصرى"، قالت: "إن ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفى جبالى والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية للكويت".

وفى صحيفة "القبس" وتحت عنوان "الرئيس الغانم يعقد مباحثات رسمية مع نظيره المصرى" قالت الصحيفة: "إنه تم خلال المباحثات تبادل الآراء ووجهات النظر، حول عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم الجانبين وآخر التطورات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تنسيق المواقف المشتركة فى المحافل البرلمانية القارية والدولية".

وفى صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "الغانم وجبالى أكدا عمق العلاقات الكويتية – المصرية" قالت الصحيفة إن المباحثات حضرها نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومى، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور خالد عايد العنزى، والنائب مبارك العجمى، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغانى.