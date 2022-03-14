المدارس اليابانية بالعام الدراسى الجديد (موعد وطريقة التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2022 - 2023، اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر لمدة 15 يومًا.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها اليوم، أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتى رياض الأطفال مستوى أول وثان والصف الأول الابتدائى فقط بـ 3 مدارس هى "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، المدرسة المصرية اليابانية فى بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح.. من خلال الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط..

يذكر أن العام الدراسى المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالى عدد المدارس 51 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.