وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها اليوم، أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتى رياض الأطفال مستوى أول وثان والصف الأول الابتدائى فقط بـ 3 مدارس هى "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، المدرسة المصرية اليابانية فى بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح.. من خلال الرابط التالى: https://ejs4students.moe.gov.eg.
وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط..
يذكر أن العام الدراسى المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالى عدد المدارس 51 مدرسة فى 26 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدارس اليابانية بالعام الدراسى الجديد (موعد وطريقة التقديم) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.