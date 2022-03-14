محمد رمضان: «قدرت أكون أعلى أجر في مصر والوطن العربي في وقت قصير» (فيديو)

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نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو وثائقي له، والذي صرح فيه العديد من التصريحات النارية، ويرصد لكم موقع دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

محمد رمضان: أنا أعلى أجر في مصر والوطن العربي

وفي لقطات من الفيديو، صرح رمضان قائلًا: أنا مبحبش البخل، والحمد لله قدرت في وقت قصير أبقى أعلى أجر في مصر والوطن العربي، كما يجمع الفيديو العديد من اللقطات للجوائز التي حاز عليها رمضان، بالإضافة لمقتطفات من أغنية المشهورة مثل: نمبر 1.

بوستر مسلسل المشوار

وفي سياق اخر، ظهر رمضان بالبوستر وهو يحمل شنطة سفر ذو عجلات، فعلق أحدهم على هذا الأمر قائلًا: يسطا متجرها هو أي كفاح وخلاص، ليعيد محمد رمضان نشر البوستر ويعلق عليه قائلًا: يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم أن الشنطة دي تتشال على الرأس.. هو أي استعجال وخلاص! مش يمكن فيها كتاب دين.

أبطال مسلسل المشوار

ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قصة مسلسل المشوار

أما عن أحداث مسلسل «المشوار»، فإنه يدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

من جانبه، احتفل محمد رمضان رفقة أسرته بوصول عدد متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إلى 20 مليون متابع موجهًا لهم رسالة شكر.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

ويعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، في مجال الدراما، هو مسلسل «ملحمة موسى»، الذي عُرضه خلال السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، إذ شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.