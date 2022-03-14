/685479/رئيس-دفاع-الشيوخ قضية-تعزيز-الوعى-والانتماء-الوطنى-ترتبط-بتوجهاتنا-نحو-بناء-الجمهورية-الجديدة-ومصر-الحديثة

قال اللواء أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشيوخ، أن اللجنة كثفت فكرها وجهودها للدراسة العلمية الشاملة والمتضمنة كافة المجالات التي تؤسس عليها قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر الحديثة والتي تأتى في مقدمتها وأهم ركائزها الوعى بمشملاته حيث يعزز الوعى والفهم والمعرفة كل معانى الانتماء الوطنى والذى يتمثل في أن تلتف الأمة الوطنية حول هدف وغاية واحدة على قلب رجل واحد تعلو فيه قيم ومبادئ وتتجسد فيه كل معانى حب الوطن والتضحية والفداء من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزاً كريماً .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسةالعامة للشيوخ طلب المناقشة العامة المقد من النائب طارق نصير، وأكثر وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف ".

أسامة منتصر: قضية تعزيز الوعى والانتماء الوطنى ترتبط بتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف منتصر، إن تعزيز الوعى والانتماء الوطنى يتجسد فيه كل مقومات ودعائم الأمن القومى حيث يشمل الأمن القومى كل مناحى الحياة في وطننا العزيز فالقضية السكانية والتعليم والصحة والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والمعرفة والشباب والرياضة والمرأة والتنمية المستدامة والتعمير والبناء والتحول الرقمى والزراعة والطرق والمحاور والاعلام كلها ذات أهمية حيوية للأمن القومى .

وتابع: قضية تعزيز الوعى والانتماء الوطنى لا تظل قضية الأمس واليوم وغداً، نظراً لارتباطها الوثيق بمسيرة عملنا الوطنى في الفتره الراهنة وتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة .

وأكدت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية ركزت جهودها المضنية عبر السنوات الماضية على تثبيت دعائم الدولة الوطنية، مضيفا: الرئيس السسي أكد على كل معانى المواطنة والوطنية ، وتعزيز الوعى والانتماء الوطنى والعمل الجاد والجهد العظيم في كافة المجالات في منظومات متكاملة وتظل المشروعات القومية ، والتنمية المستدامة، والحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد شاهد على هذه الإنجازات العظيمة.