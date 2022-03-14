/685477/فيبي-فوزي-بمناقشات-استعادة-الوعي-الوطني-المحور-الأخطر-فى-بناء-الإنسان-المصري

أشادت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بمناقشة موضوع استعادة و استدامة الوعي الوطني، مؤكدة أنه المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري و هي القضية التي طالما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنبه إليها و حسبها دائما مرتكز مشروعه الوطني الشامل للتقدم .

دوت الخليج

فيبي فوزي بمناقشات استعادة الوعي الوطني: المحور الأخطر فى بناء الإنسان المصري

ولأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه و ترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر إسما و تاريخا و حضارة و شعبا، لافتة إلى أنه بالرغم الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب و الرياضة و الأوقاف، و معهما العديد من الوزارات و مؤسسات الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع خاصة الشباب بأبعاد و شمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي الى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع و مساندته و تعزيزه في مواجهة التحديات.

وأكدت فيبي فوزي، أن للوعي أبعادا لم يرق ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية ما عاد الأمر يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول، مستشهده بقضايا الزيادة السكانية العشوائية، و قضايا التطرف و الإرهاب .

وقالت إن ترقية الوعي تسهم أيضاً و بشكل مباشر في تحقيق السلم المجتمعي و ضمان التماسك و التفاف الجميع رغم التفاوت الاقتصادي او الطبقي أو العلمي أو غيره ، و الوقوف صفا واحداً وراء اهداف وطنية يتفق عليها الجميع.

واختتمت وكيل الشيوخ، أن الوعي لابد أن يتطرق إلى الأبعاد السياسية و الأمنية و العسكرية التي قد تشكل تحديات خارجية أمام صانع القرار المصري ، الأمر الذي يضع المواطن أمام الحقائق واضحة ، و يعزز قدرته على تحمل الأثمان التي يقتضيها ذلك و التضحية مهما كانت جسيمة ، إذ يدرك أن الهدف يستحق و أن الحفاظ على المكتسبات و تعظيمها يتطلب العطاء.