/685476/رئيس-زراعة-الشيوخ-توجيهات-الرئيس-بشأن-حافز-توريد-القمح-خطوة-إيجابية

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان توجيهات الرئيس السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، تمثل خطوة إيجابية من الدولة في التعامل مع أزمة القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلي ارتفاع أسعار القمح عالميا.

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وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن ذلك الحافز من شأنه تشجيع المزارعين علي توريد كميات كبيرة من محصول القمح هذا العام، أكثر من المعتاد، وبالتالي تأمين احتياجات البلاد من القمح في الفترة المقبلة.

عبدالسلام الجبلي: توجيهات الرئيس بشأن حافز توريد القمح خطوة إيجابية

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أهمية فكرة الحوافز والدعم والمساندة للفلاح بهدف تشجيعه علي زيادة الإنتاج، موضحا أن الفلاح هو العمود الفقري لقطاع الزراعة وبالتالي أى دعم أو حافز يقدم له، يصب في النهاية في زيادة الإنتاج وبالتالي مصلحة الدولة. ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، الحكومة لإعداد عدد من الحوافز التشجيعية للمزارعبن في بعض الزراعات التى تحتاجها الدولة، بما يحقق مصلحة الطرفين الفلاح والدولة

كما دعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي توعية المزارعين بمثل هذه الحوافز وكيفية الاستفادة منها وتحقيق أعلي هامش ربح من الزراعات.

وأكد الجبلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة في قطاع الزراعة والرى، يستهدف من خلالها زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الهامة ، عبر التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعى وكذلك مشروع تبطين الترع الذي يضمن وصول المياه لنهايات الترع دون فقد أو تلوث، ما يضمن زيادة الإنتاج وجودة عالية للمحاصيل، وذلك بالإضافة إلي غيرها من المشروعات القومية في القطاع الزراعى .