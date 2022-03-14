/685474/الخارجية-الروسية-الإتحاد-الأوربي-يصوت-اليوم-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن دول الغرب تمضى قدما نحو القضاء على آخر علامات التواجد الإعلامى الروسى، مضيفة أن من الملائم وصف هذا الوضع لبعض البلاد بأنه “مذبحة جماعية لوسائل الإعلام الروسية”.

دوت الخليج

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و أشارت، فى مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن السلطات فى دول الغرب لا تزعج نفسها بتقديم حجج قانونية لاضطهادهم للصحفيين الروس، لافتة إلى أن اكبر شركات لتكنولوجيا المعلومات الأمريكية أنضمت إلى تلك العمليه ضد الصحفيين الروس.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، أن الإتحاد الأوربي اعلن، إنه بصدد الموافقه اليوم الاثنين على عقوبات جديدة مقترحه ضد روسيا، مضيفة” انه من المتوقع مراجعتها والموافقه عليها فى لجنه الممثلين الدائمين فى الاتحاد الاوربى”.

يذكر أنه في إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التكوين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان إنتظام سلسلة الإمداد، فقد تم إستكمال شحن (189) ألف طن قمح موزعه علي النحو التالي: كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام القادمة.

بالإضافة إلى أنه قد تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية (126) ألف طن قمح موزعه كالاتي قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن إلى المواني المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022.

وهذا يؤكد على إنتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.