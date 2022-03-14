/685473/رئيس-الشيوخ-تنمية-الوعي-قضية-هامة-ونستهدف-وضع-توصيات-هامة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية قضية الوعي، قائلا: " يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة.

دوت الخليج

رئيس الشيوخ: تنمية الوعي قضية هامة

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو و طارق نصير عضو مجلس الشيوخ وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف ".

فيبي فوزي بمناقشات تنمية الوعي المصري "تدعم بناء الإنسان"

ومن جانبها قالت وكيل المجلس فيبي فوزي: " أن قضية تنمية الوعي قضية هامة في هذا التوقيت مطالبة من الحكومة شرح ما تتخذه من إجراءات في هذا الملف الذي يكرس مبدأ " بناء الأنسان المصري ".

وأكدت و كيل المجلس، خلال الجلسة العامة، أن بناء الإنسان المصري تعني تنمية وعيه وترقيته بما يتناسب مع مكانة مصر و حضارتها و جهودها لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات التي تواجه الدولة مثل الأزمة السكانية، مضيفة: " الوعي يجب ان يتطرق أيضا للأبعاد السياسية و الأمنية و العسكرية.