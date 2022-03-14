«بدء من اليوم»..التموين تعلن انطلاق معارض «أهلا رمضان» فى كافة المحافظات  

/685472/بدء-من-اليومالتموين-تعلن-انطلاق-معارض-أهلا-رمضان-فى-كافة-المحافظات

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن وزارة التموين بدأت فى الاستعداد لشهر رمضان منذ ثلاثة أشهر من خلال لأنعقاد عدة اجتماعات بين وزير التموين و التجارة الداخلية مع عدد من المنتجين والمستوردين وأصحاب المصانع، موضحا أن الاستهلاك يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان.

دوت الخليج

استعدادت الدولة المصرية لشهر رمضان

وأشاد عبد المنعم خليل، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، بجهود القيادة السياسية المصرية ورئيس الوزراء للاستعداد لشهر رمضان، موضحا أنه يوجد اجتماعات مستمرة على قدم وساق وعلى مدار الساعة بين دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و الوزراء المعنين من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة التجارة والصناعة لتلبية جميع أحتياجات المواطنين فى شهر رمضان.

أنطلاق معارض أهلا رمضان منذ اليوم الأثنين فى كافة المحافظات

وأوضح أن المعرض الرئيسى الذى يمثل الدولة المصرية سوف يتم أطلافه منذ يوم 24 مارس الجارى الى يوم 1 أبريل فى أرض المعارض برعاية دولة رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التجارة والصناعة واتحاذ الغرف، مضيفا أنه نظرا للظروف الحالية تم تقديم موعد أطلاق معارض اهلا رمضان فى المحافظات لتبدأ فى الانطلاق منذ اليوم الأثنين فى كافة المحافظات، وذلك بعد قرار دولة رئيس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافظات بدلا من يوم 24 مارس

وتابع عبد المنعم خليل أنه تم الاتفاق اليوم الاثنين على ان السيارات المتنقلة مثل سيارات دوت الخليج سوف تنتشر فى جميع القرى والنجوع المصرية، مشيرا الى أن الشركة القايضة هى التى سوف تمد تلك السيارات بالسلع الأساسية.

وأضاف ان التخفيضات فى معارض اهلا رمضان تتراوح بين 20% و25% من أسعار الجملة التى كانت موجودة قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها مخزون أستراتيجى أمن لجميع السلع الأساسية.