أبرزهم المداح 2.. قائمة مسلسلات رمضان 2022 على mbc

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تصدرت محركات البحث مسلسلات رمضان 2022 على mbc وذلك استعدادًا لقدوم شهررمضان المبارك، وتعتبرالمسلسلات جزءلا يتجزأ من الإحتفال بقدوم شهررمضان، وهي عنصر أساسي مثل الزينة والفوانيس، والياميش.

مسلسلات رمضان 2022 على mbc

يرصد لكم دوت الخليج مسلسلات رمضان 2022 على mbc وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل بطلوع الروح

تعود الفنانة منة شلبي بعد غياب عن الموسم الرمضاني استمرعدة سنوات، وسيكون مع الفنانة إلهام شاهين المقرر عرضه على شاشة قناة mbc الفضائية، ويشارك إلهام شاهين ومنة شلبي في المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين مثل أحمد السعدني وأحمد داوود عدد آخر.

والعمل من تأليف السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري وتدور احدث المسلسل في إطار 15 حلقة فقط.

مسلسل توبة

كما ينافس الفنان عمرو سعد في موسم شهر رمضان 2022 بمسلسل توبة، بالتعاون مع المخرج أحمد صالح وهو من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل توبة، عدد من نجوم الفن مثل حسن أبو الروس، انتصار، وكريم عفيفي، دياب، رحاب الجمل، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وآخرين.

مسلسل رانيا وسكينة

وفي تجربة فريدة من نوعها لأول مرة كلًا من روبي ومي عمر من خلال مسلسل رانيا وسكينة الذي يخوضان به السباق الرمضاني لعام 2022، وظهرت روبي في البوستر الرسمي للمسلسل بمظهر شعبي ومي عمر بمظهر لامع ليعيشوا في منطقة شعبية وهي إمبابة.

ويشارك روبي ومي عمر في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن مثل الفنان أحمد خالد صالح، وآخرين والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل المداح 2

واستكمالًا لسلسة نجاح مسلسل النداح الجزء الأول يواصل الفنان حمادة هلال تحقيق نجاح كبير بالموسم الرمضاني 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال.

ويشارك حمادة في البطولة عدد كبيرب من نجوم الفن، مثل: هبة مجدي، ولاء الشريف، كمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

مسلسل مين قال

ومن الجدير بالذكر، أن يشارك الفنان جمال سليمان ضمن موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل مين قال، الذي يظهر عليه من البوستر الرسمي أنه يمتاز بطابع شبابيمن الدرجة الأولى.

والتي تعتبر تجربة فريدة لفنان في قيمة جمال سليمان ظهوره مع وجوه شابة ودعم الشباب بشكل كبير، ويلعب جمال سليمان دور البطولة برفقة أحمد داش ونادين ومايان السيد، ويناقش العمل مشكلات جيل الشباب.