غداً.. انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

/685469/غدا-انطلاق-أعمال-الحملة-القومية-للتحصين-ضد-الحمى-القلاعية-والوادي-المتصدع-بالفيوم
كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٢ لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.
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ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.
بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية
وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.
الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة
و أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقري المحافظة، مشيراً أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين. وأضاف، أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من خلال 94 وحدة بيطرية، مؤكداً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.
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