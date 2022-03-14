/685466/زراعة-17-حالة-قوقعة-خلال-شهر-بمستشفيات-الغربية

كشف الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من إجراء 17 حالة زراعة قوقعة خلال الشهر الجاري، لمرضى ضعف السمع من الأطفال.

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وأضاف " جلال"، أنه جاري التجهيز لإجراء 13 حالة جديدة خلال الشهر الجارى حتى يصل الإجمالى بنهاية مارس إلى 30 حالة، وذلك في إطار تعليمات الهيئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم الخدمات العلاجية لعلاج المصابين بالصمم وضعف السمع.

إجراء ما يقرب من 340 عملية منذ بداية تشغيل المشروع

وأشار الدكتور سيد عبد السلام مدير مستشفى مبرة التأمين بطنطا، إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 340 عملية منذ بداية تشغيل المشروع فى عام 2018، وتبلغ تكلفة العملية ما يزيد عن ١٥٠ ألف جنيه دون تحمل المريض أي أعباء مالية، ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لزيادة معدلات التشغيل للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات تخصصية وعالية الجودة لجمهور الهيئة من المواطنين.

فاعليات المؤتمر الـ 15 لأمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة

وفى سياق متصل ، ينظم فرع التأمين الصحى بالغربية، فاعليات المؤتمر الـ 15 لأمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى مبرة المحلة للتأمين الصحى ، يوم الخميس القادم، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن المؤتمر سيناقش المؤتمر أحدث ما وصل إليه العلم فى جراحات تحسين السمع وزراعة القوقعة وأورام الحنجرة، والعيوب الخلقية بالحنجرة وجراحات ومناظير الأنف والجيوب الأنفية وجراحات الرأس والرقبة.

تنمية مهارات شباب الأطباء فى مجال الجراحات الحديثة

وأضاف الدكتور محمد حشاد مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالمحلة، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية مهارات شباب الأطباء فى مجال الجراحات الحديثة، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ويتضمن المؤتمر إلقاء 17 محاضرة على مدار اليوم تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات واستشاريين الأنف والأذن والحنجرة.