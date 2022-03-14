«احمد» من ذوي الهمم مناشدً الرئيس: «عايز اوضه تأويني انا ومراتي وبنتي»

/685465/احمد-من-ذوي-الهمم-مناشد-الرئيس-عايز-اوضه-تأويني-انا-ومراتي-وبنتي

«احمد علي» شاب من ذوي الهمم لم تمنعه اعاقته من مواجهة ظروف الحياة القاسية فقرر أن يواجه البطالة ويبدأ مشروعة الصغير عبارة عن بيع شنط اليد بمنطقة وسط البلد بالإسكندرية، كمصدر رزق يساعده على الحياة وظروفه الاسرية الصعبة

دوت الخليج

قدم موقع دوت الخليج بثا مباشرا مع «أحمد » الشاب الاسكندراني المكافح والطموح الذي يبلغ من العمر «٣٧» عاما رب أسرة ويعول طفلة عمرها ستة أشهر ، قرر أن يتغلب على جميع المعوقات وبدء في مشروع بيع شنط اليد بمساعده أهل الخير ليوفر قوت اليوم له ولأسرته الصغيره، متحديا اعاقته ومستعينا بعون أهل الخير من يقدمون له يد المساعدة ، حيث يجول شوارع الاسكندرية يوميا لبيع حقائب اليد.

عشان حاسس بالغلابة الي زيي

وعلى الرغم من جشع التجار وموجه الغلاء الاخيرة، الا أنه قرر يثبت السعر، قائلا: " عشان حاسس بالغلابة الي زي " ولا أحتاج مساعدات مادية من أحد احتاج فقط لزيادة دخلي واتمني أن يكون لي معاش ولو بسيط حتي لو الف جنية .

قادرون باختلاف

«أحمد» تغلب علي اعاقته ولم يقف مكتوف الايدئ وخصوصأ بعد ما رأي دعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة ومؤتمر الرئيس «قادرون بأختلاف» واهتمام الدولة الدائم بذوي الهمم.

و يناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي " أنا شوفت مساعدتك لناس كتير نفس حالتي وانا بحبك وعايز اوضه تأويني انا زوجتي وبنتي " و واصل اتمني أن تصل رسالتي لسيادة الرئيس " ولو موصلتش انا برضه بحبه.