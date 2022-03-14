/685462/الخميس-انطلاق-مؤتمر-15-لأمراض-جراحات-الأنف-والأذن-والحنجرة

ينظم فرع التأمين الصحى بالغربية، فاعليات المؤتمر الـ 15 لأمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى مبرة المحلة للتأمين الصحى ، يوم الخميس القادم، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

دوت الخليج

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن المؤتمر سيناقش المؤتمر أحدث ما وصل إليه العلم فى جراحات تحسين السمع وزراعة القوقعة وأورام الحنجرة، والعيوب الخلقية بالحنجرة وجراحات ومناظير الأنف والجيوب الأنفية وجراحات الرأس والرقبة.

وأضاف الدكتور محمد حشاد مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى بالمحلة، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية مهارات شباب الأطباء فى مجال الجراحات الحديثة، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ويتضمن المؤتمر إلقاء 17 محاضرة على مدار اليوم تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات واستشاريين الأنف والأذن والحنجرة.

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

وفى سياق أخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقف أعمال البناء بدون ترخيص

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.