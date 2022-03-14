/685461/وزيرة-الثقافة-تحضر-عرض-مسرحية-في-انتظار-بابا--لـ-سمير-العصفوري

دوت الخليج

العرض المرسحي لـ «في انتظار بابا»

وحضر العرض عدد كبير من الفنانين، منهم: الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من المسرحيين والفنانين والجماهير.

وقصة مسرحية في إنتظار بابا لفرقة المسرح القومي ومن إنتاج البيت الفني الكبير، تدور حول ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا والذي يهدف إلى نشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين البشر بشكل عام وبطولة سماح أنور.

وهو بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

معلومات عن وزيرة الثقافة

هي وزيرة الثقافة المصرية في حكومتي شريف إسماعيل ومصطفى مدبولي، ورئيسة دار الأوبرا المصرية حتى 2018، وهي عازفة فلوت عالمية، بدأت عبد الدايم دراستها في كونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس، سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس. وخلال فترة دراستها حصلت على الدبلوم العالي في آلة الفلوت عام 1984؛ والدبلوم العالي في الأداء لآلة الفلوت عام 1985، والدبلوم العالي لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم عام 1986، ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988، ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتدرجت إيناس عبد الدايم في العديد من المناصب كرئيس هيئة المركز الثقافي القومي، ثم ترأست دار الأوبرا المصرية، وفي 14 يناير أدت اليمين الدستورية كوزيرة لثقافة مصر في وزارة شريف إسماعيل ثم وزارة مصطفى مدبولي.