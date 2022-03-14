ليلة النصف من شعبان.. ما لا تعرفه عن تغيير القبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ليلة النصف من شعبان، ميزاتها عديدة، لعل أفضلها ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم، «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».





ولعظم تلك الليلة، ذهب بعض العلماء إلى استحباب قيام ليلة النصف من شعبان لأنها ليلة تتنزل فيها رحمات الله عز وجل؛ ولذلك كان كثير من السلف الصالح يحرص على قيامها، حسبما ذكر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وقد وَردَ فى فضلِها أحاديثُ صحَّحَ العلماءِ بعضًا منها، وضعَّفها آخرونَ، وإن أجازُوا الأخذَ بها فى فضائلِ الأعمالِ؛ ومنها حديثٌ رواه أحمدُ والطبرانى: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَنزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، فيَغفِرُ لأكثرَ من شَعْرِ غَنَمِ بنى كلبٍ» وَهِى قبيلةٌ فيها غنمٌ كثيرُ. وقال الترمذى: إن البخارى ضعَّفَه.

ومنها حديثُ عائشةَ رضى الله عنها، قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منَ الليلِ فصلَّى، فأطالَ السجودَ حتى ظننتُ أنه قد قُبِضَ، فَلَمَّا رفع رأسَه من السجودِ وفرغَ من صلاتِه قالَ: «يا عائِشةُ- أو يا حُميراءُ- ظننتِ أنَّ النبى صلَّى الله عليه وسلَّم قد خَاسَ بِكِ؟» أى: لم يُعطكِ حقَّكِ. قلتُ: لا والله يا رسولَ الله، ولكن ظننتُ أنَّكَ قد قُبِضْتَ لطولِ سجودِك. فقال: «أَتَدرِينَ أَى لَيلَةٍ هذِه؟» قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قالَ: «هذِه ليلةُ النِّصفِ من شعبانَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يطَّلِعُ على عبادِه ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، فيَغفِرُ للمُستغفرينَ، ويَرحمُ المُسترحِمينَ، ويُؤخِّرُ أهلَ الحقدِ كما هُم». رواه البيهقى من طريقِ العلاءِ بن الحارثِ عنها، وقال: هذا مرسلٌ جيِّدٌ. يعنى: أنَّ العلاءَ لم يَسمعْ من عائشةَ.

كما أن لتغيير القبلة فى هذا الشهر المبارك ـ بحسب إحدى أقول ابن كثير ـ مكانة عظيمة فى قلوب المسلمين، حيث كانت القدس القبلة الأولى للمسلمين؛ فقد استمر الرسول ﷺ وصحبه نحو ستة عشر شهرا يتجهون إلى بيت القدس فى صلاتهم؛ حتى جاء الأمر بتحويلها إلى بيت الحرام بقوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).

ونقل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة لم يغير مكانة القدس بين المقدسات الإسلامية إذ ظلت كما هى أولى القبلتين وثالث الحرمين. بدليل قوله ﷺ: «صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفى مسجدى هذا بألف صلاة، وفى بيت القدس بخمسمائة صلاة».

وكان لتغيير القبلة فوائد عظيمة لعل أبرزها تأكيد نبوّة النبى -صلى الله وعليه وسلم- وأنّه يوحى إليه ما يتلو من آياتٍ كريمة؛ وذلك لأنّ الله -سبحانه- كان قد أخبر النبى -عليه السلام- قبل تحويل القبلة بما سيقوله اليهود وقت تغيير القبلة وإثارة الشكوك حوله، وقد وقع فعلاً ما أنبأه الله -سبحانه- به من قول، ومن فوائد ذلك أن يتهيأ النبى وأصحابه لبعض المشاكل قبل وقوعها فيتهيؤوا لإيجاد الحلول لها.

أيضًا تعليم المسلمين سرعة الاستجابة لأوامر الله تعالى، والثقة بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء الأمر على النبى بتحويل القبلة فحوّلها وتحوّلوا وهم راكعون إلى القبلة الجديدة دون أدنى شكّ أو رَيبٍ يلبَسُهُم.