استرداد 80 ألف متر أراضى أملاك دولة بالجيزة



جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ 182 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة "ولاية الآثار" بقرى ميت رهينة وسقارة بمركز ومدينة البدرشين، أسفرت عن استرداد حوالى 80 ألف م٢ ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة على مدار 4 أيام.

وأشار راشد إلى أنه تم تنفيذ 50 قرار إزالة خلال اليوم الأول على مساحة 40402 م٢ وتنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات على مساحة 6798 باليوم الثانى وتنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على مساحة 10048م٢ خلال حملات اليوم الثالث بالإضافة إلى تنفيذ 43 قرار إزالة لتعديات على مساحة 20717 م٢ فى اليوم الرابع وجميعها بقرى سقارة وميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مجهودات مواجهة كل التعديات على الأراضي الزراعية والأراضى أملاك الدولة مع تأكيده على المتابعة اليومية لما يتم تنفيذه، مشددا على المرور الدورى على الحالات التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة.