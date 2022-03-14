محافظ الغربية: مستمرون فى متابعة مشروعات «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم، الإثنين، لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرى حانوت، سنباط وكفر شبرا اليمن، بحضور رئيس مركز ومدينة زفتى إبراهيم فايد، والتى استهلها بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية بحانوت الذى يضم مقر لـ ( مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعى) وبلغت نسبة التنفيذ 97% بإجمالى تكلفة 10 ملايين جنيه، واختتمت الجولة فى القرية بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالى تكلفة 34 مليون جنيه.
وفى سنباط، تفقد رحمى مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية البيطرية، حيث تجاوزت نسب الأعمال الـ 95%، واختتم جولته فى زفتى بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا اليمن، بالإضافة إلى معاينة 3 قطع أراضى مقترحة لإنشاء المركز.
وأشار إلى أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 765 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
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