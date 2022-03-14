شهر عقاري جديد في سمسطا ببني سويف

تابع ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا ببني سويف، اليوم الاثنين ، انتظام سير العمل والانضباط الإداري وتوافر الخدمات للمواطنين بعدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروي الشنطور ودشطوط، حيث تم المرور على الوحدة الصحية والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي بالشنطور، كما تم المرور على الوحدة الصحية بدشطوط بالتنسيق مع الإدارة الصحية، فيما تم وقف حالة تطوير عقار بدون تراخيص بقرية كفر بني علي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

دوت الخليج جولة رئيس مدينة سمسطا شملت أيضا معاينة المقر الجديد للشهر العقاري بالمبنى الإداري للمول التجاري ، والذي طرحته الوحدة المحلية لتحديد الاحتياجات اللازمة لتأسيسه وتطبيق التوثيق المميكن في اسرع وقت ممكن، بهدف مواكبة التطور بما فيه صالح المواطنين، وذلك بحضور لجنه مشتركة من قطاع أبنية المحاكم وقطاع الشهر العقاري. تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي عن الجهود والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية في القطاعات الحيوية، حيث تبين من تقرير المتابعة اليومي للأعمال التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف النصر.

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