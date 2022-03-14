سعد الصغير يتحدث لـ دوت الخليج عن أزمته مع أحمد عبد العزيز: «مرتشي وربنا يفضحك».. فيديو

/685455/سعد-الصغير-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-أزمته-مع-أحمد-عبد-العزيز-مرتشي-وربنا-يفضحك-فيديو

تم تكريم الفنان محمد سعد في مهرجان وشوشة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عن أفضل فنان في عام 2021 بتصويت الجمهور، وفي لقاء خاص من المهرجان لموقع دوت الخليج صرح الفنان سعد الصغير العديد من التصريحات الهامة كما تحدث عن أزمة أحمد عبد العزيز، ونرصدها لكم في السطور القادمة.

سعد الصغير أفضل فنان لعام 2021

وافتتح سعد الصغير كلامه، قائلًا: أنا أسعد الناس النهارده عشان واخد جائزة أحسن مطرب شعبي، لا مش جائزة أنا واخد محبة الناس أنا مش أفضل مطرب شعبي طبعًا من دوت الخليج بقولهالك، في ناس أحسن مني بس هي محبة الناس.

وأردف سعد، قائلًا: هما صوتولي فقط لا غير بس.

أعمال سعد الصغير الجديدة

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال: أنا عامل برنامج على الشمس بنكرم فيه الناس الغلابة وبنقدملهم مساعدات، وبنقدم فيه برامج اللي هي بجيب أصوات جديدة أوي أوي، عشان الناس تشوفها، أنتوا مش مسلطين عليها الضوء، أصوات تحفة ف إن شاء الله ربنا يكرمنا.

كما وجه سعد الصغير نصيحة للجمهور بمناسبة عيد الأم، قائلًا: لأمك أوعى تسيب أمك بجد متقعدش جنبها بالتليفون ماسك التلفيون 24 ساعة زي مانا كنت بعمل، حب أمك جامد أوي عشان لما أمك تروح منك كل حاجة هتروح.

أزمة سعد الصغير مع أحمد عبد العزيز

وعندما تم سؤاله حول أزمة أحمد عبد العزيز، قال: أحمد عبد العزيز مش إعلامي ومش معاه كارنية ولا حاجة، هو ماشي من المحور مرتشي، بيبتز سعد السغير وبيبتز مطربة اسمها انجي، ومشوه من المحور بسبب الاتنين دول، ومش سايبني من ساعتها، وعايزني اجي البرنامج زي عمر كمال كده، هتيجي البرنامج يابني لا؟ خلاص هشتمك لأن البرنامج بتاعه مفيهوش فلوس.

وتابع سعد الصغير، قائلًا: طب مانا برنامجي مفيهوش فلوس وبرنامج خيري بس بالأدب، ومتكلمتش لما جاب أبو بوسي وحط صورتي في كازانوفا اتكلمت لما قال سعد الصغير خد فرشة معجون وبطل الغنا وراح يبيض الشقق للناس، وبقولك ربنا يفضحك زي ما بتفضح الناس، وهتمشي منها بردو عشان مرتشي.