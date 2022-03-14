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تستأنف 11 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الأثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية وتلبية احتياجات المواطنين في بعض المحافظات، كما تناقش ملفات وقضايا في مجالات مختلفة.

دوت الخليج

11 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ تناقش اقتراحات برغبة حول عدد من مشكلات المواطنين

حيث تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أجتماعها اليوم مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وذلك في إطار سلسلة جلسات تعقدها اللجنة لدراسة هذا الملف.

كما تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ خلال أجتماعها اليوم، مناقشة قضية "المخدرات.. الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى"، وتبحث آليات التصدي والمواجهة لهذه القضية لحماية المجتمع من أضرارها.

كما تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، اجتماع لاستكمال دراسة طلب المناقشة العامة الذي أحيل إلى اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وتعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اجتماعين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمد الصالحي، بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين، والإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم.

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وتواصل لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور ممثلى الحكومة.

كما تنظر لجنة الصحة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزي بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

وتناقش لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح، بحضور ممثلي الحكومة.