/685448/زيلينسكي-يطالب-حلف-الناتو-بفرض-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا

طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، خلال فيديو له اليوم الأثنين نشرته قناة العربية، حلف الناتو بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق سماء أوكرانيا.

دوت الخليج

تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الأثنين

وأكد الرئيس الأوكرانى، فى كلمته اليوم الاثنين، أن عدم فرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا سوف يؤدى إلى هجوم روسي على جميع الدول الأعضاء فى حلف الناتو.

وحذر الرئيس الاوكرانى، أعضاء حلف الناتو، قائلا: الأمر سوف يصبح مجرد مسألة وقت قبل سقوط الصواريخ الروسية على أراضى جميع الدول الأعضاء فى حلف الناتو فى حالة عدم أغلاق سماء أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، الى حديثه العام الماضى عندما قام بتحذير قادة حلف الناتو بشكل واضح، بأن الحرب ستندلع فى حالة عدم اتخاذ الحلف للإجراءات الأحترازية اللازمة والصارمة ضد روسيا.

وتابع الرئيس الروسى الى انه يوجد أكثر من 100 ألف مواطن قد عبروا من خلال 10 ممرات أمنة، مشددا ان اوكرانيا سوف تنتصر على الهجوم الروسى، وذلك لأن الشعب الأوكرانى يستطيع أن يدافع عن بعضه البعض.

جولة مفاوضات جديدة اليوم الأثنين بين الوفد الروسى والوفد الأوكرانى

جدير بالذكر أن اليوم الأثنين سوف يشهد انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفد الأوكرانى والوفد الروسى عبر الفيديو كونفرس فى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت كييف.

ومن جانبه كان قد اشار أنطون جيراتشينكو، أحد مستشارى الرئيس الأوكرانى، إلى أن هدف تلك الجولة من المفاوضات هو عرض النتائج الاولية لمباحثات الجانبين، مؤكدا أن الموقف الأوكرانى لم يتغير وأن المفاوضات مع روسيا سوف تكون فى غاية الصعوبة.

وأعرب يونيد سلوتسكي، أحد مندوبى الوفد الروسى عن تفاؤله بشان المفاوضات بين الوفدين، مشيرا إلى أن المحادثات والمفاوضات تحرز تقدما جوهريا. كما أضاف أن هذا التقدم سوف يؤدى فى الفترة القريبة الى موقف مشترك بين روسيا وأوكرانيا والى توقيع بعض الوثائق بين الجانبين.