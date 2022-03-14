/685446/بعد-أزمتة-الأخيرة-تعرف-علي-أرقام-محمود-علاء-مع-الزمالك

شن هجوماً شرساً جمهول الزمالك علي محمود علاء لاعب نادي الفريق خلال الأيام الماضية، وذلك عقب أنتهاء مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الوداد المغربي وخسارة الفريق، حيث هاجمت الجماهير لاعبي القلعة البيضاء، مما تسبب في دخول اشتباك بين مدافع الفريق، والجمهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث محمود علاء حول ما حدث خلال مباراة الزمالك والوداد الأخيرة، من مشادات مع الجماهير الحضارة خلال اللقاء.

بدأ محمود علاء لاعب ضمن صفوف مركز شباب إيتاي البارود بكفر الشيخ، حيث كان يسكن هناك في محافظة البحيرة.

بطولات محمود علاء مع الزمالك

1-كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018–19.

1-كأس السوبر المصري 2020.

1-كأس السوبر الأفريقي 2020

1-كأس السوبر المصري السعودي 2018.

1- الدوري المصري 2021.

مرتضي منصور

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.