/685445/النائب-أحمد-البنا-حافز-توريد-القمح-يساعد-في-تأمين-احتياجات-البلاد

قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، خطوة هامة تؤدى إلي زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وبالتالي يساعد في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

دوت الخليج

النائب أحمد البنا: حافز توريد القمح يساعد في تأمين احتياجات البلاد

وأضاف البنا فى تصريحات صحفية له اليوم،: تحقيق أى زيادة في حجم الكميات الموردة من القمح هذا العام، هو مكسب كبير للدولة، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى تسببت في ارتفاع أسعار القمح عالميا، متابعا: "كلما زادت الكميات الموردة من القمح هذا العام كلما قل تأثر مصر بتلك الأزمة العالمية في أسعار القمح ".

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، : هناك توقعات بأن تستقبل الصوامع نحو ٥ ملايين طن هذا العام بعدما كانت تستقبل 3.8 مليون طن، سنويا، وهو أمر جيد، مؤكدا، ضرورة تسهيل إجراءات توريد المزارعين لمحصول القمح وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلي ضرورة تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح في المواسم المقبلة، والتعامل مع القمح باعتباره محصول استراتيجي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات بشأن حافز توريد القمح وما سبقها من قرارات رئاسية لدعم الفلاح فيما يتعلق بغرامات الأرز وديون البنك الزراعى ورفع أسعار توريد المحاصيل وغيرها، تؤكد تغيير فكر الدولة تجاه المزارعين، إيمانا منها بالدور الكبير الذى يقوم به المزارعين في تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتحقيق تنمية زراعية.

ووجه البنا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهوده في قطاع الزراعة والرى، قائلا: مايشهده قطاع الزراعة والرى من مشروعات قومية يمثل طفرة تنموية لم تشهدها البلاد عبر عشرات السنوات"، مستشهدا بالتوسعات الزراعية في مشروعات الاستصلاح الزراعى ومشروع تبطين الترع ومشروع الصور الزراعية وغيرها.