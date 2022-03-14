/685441/إغلاق-ميناء-الغردقة-البحرى-لسوء-الأحوال-الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الاثنين، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، فضلًا عن أن حالة البحر مضطربة جدًا، حيث تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

انخفاض في درجات الحرارة والرؤية وحالة من سوء الأحوال

وتعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية رأس غارب والغردقة وسفاجا، لموجة من الرياح الشديدة وانخفاض في درجات الحرارة والرؤية وحالة من سوء الأحوال الجوية وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من جانبه كلف عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية..

تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة

وأصدر محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى رؤساء المدن بضرورة تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتخصيص فرق عمل للتدخل السريع.