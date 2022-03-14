/685437/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-أرسنال-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة ضد نظيره أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع يوم الأربعاء، الموافق 16/3، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

وكشفت شبكة NBC الأمريكية عن الإصابة المبدئية لمحمد صلاح وهي شد في عضلة السمانة اليسري، وذهب له كلوب سريعاً عقب استبداله ليتأكد من سلامة اللاعب، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه اُصيب بشد في عضلة السمانة.

ليفربول يفوز على برايتون بثنائية.. وصلاح يسجل

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول والإنتر

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير