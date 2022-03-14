/685436/رقم-2-على-يوتيوب-مسلم-يتصدر-التريند-بأغنية-مابهربش

تصدر المطرب مسلم تريند يوتيوب بأغنية «مابهربش» والتي حققت مشاهدات عالية بعد فترة قصيرة من وجودها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تضم لسلسة نجاحات مسلم خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر أغنية «مابهربش» التريند بعد طرحها بأيام قليلة وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية «مابهربش» لـ مسلم

حقتت أغنية مابهربش تريند 2 على يوتيوب، بعد طرحها بـ 3 أيام على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة، وتعتبر الأغنية الرسمية لفيلم شمس الذي سيتم إصداره خلال الأيام القليلة القادمة.

شهرة مسلم بـ اتنسيت

وفي سياق آخر، حققت أغنية مسلم اتنسيت أكثر من 190 مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب في أقل من ستة أشهر، وذلك بعد طرحها كأغنية رسمية لفيلم عروستي بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وتعتبر اتنسيت نقطة إنطلاق مسلم للشهرة بعدما تم ربط اسمه بأسم الأغنية ليكون “مسلم اتنسيت” وقد نالت الأغنية شعبية واسعة وتصدرت التريند نظرًا لطابعها الحزين من الدرجة الأولى وتميز مسلم بخامة صوت غير معتادة.

كلمات أغنية اتنسيت لـ مسلم

مبقيتش عارف اعمل ايه

حالي مش صعبان عليه

يعني دا اللي وصلنا ليه

سايبه و عارف، روحي فيه

كل شئ الا الفراق

فمتسيبنيش وانا مشتاق

عمري ماتخيلت يوم

ابعد و اسيب روحي معاك

هصدقك واكدب عينيا

دا انت شوفت اجمل ما فيا

ومكانش عندي اي نيه

انساك وتضيع من بين ايديا

طال الغياب وهوآك غلآب عشمآن في ضي عينيك

مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه

ومش تحت طوعي، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت

ومبين انساك و بين ارجع قلبي.. اتقسم نصين

نص مش قادر يخبي

ونص رافض تبقي جنبي

ومنت عارف هبقى وحدي

اللي هخسر مرتين

مره لما رضيت بعيوبك

ومره لما داريت عيونك

وانت بتكدب ظنونك

من البدايه محبتنيش

ومش هزود في الملام

مش هيفرق في الخصام

دا لو عينيك صادفت عينيا

امشي.. وما ترميلي السلام

واتنسيت، كإني ماجيت ولو حسيت.. هتخسرني

وداريت، ف قلبي مشيت على عيني تغربني