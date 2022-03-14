/685457/وزارة-الثقافة-مهرجان-أبيدوس-بسوهاج-حقق-العدالة-الثقافية-التي-تنشدها-الدولة

علق محمد منير المتحدث الرسمى باسم وزارة الثقافة، علي مهرجان " أبيدوس " الذي شهدته محافظة سوهاج، قائلا: كان أ كثر من رائع، والعديد من الأهالي تواجدوا لرؤية هذه المهرجان، بالإضافة إلي سعادة الفنانين الذين حضروا كالفنان مدحت صالح، على الحجار وهشام عباس.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يامصر" الذى يذاع على القناة "الأولى".

وأكد منير، أن القوة الناعمة جزء من تكوين الشخصية المصرية، لافتا أن مهرجان ابيدوس وغيره من المهرجانات التى تقام داخل قرى الصعيد عملت على تحقيق العدالة الثقافية، مضيفا:" العدالة الثقافية استراتيجة الدولة المصرية و تقوم بتنفيذها وزارة الثقافة طبقا لعوامل كثيرة أهمها أن هناك دراسات تتم على أرض الواقع، من خلال عمل معرض الحرف اليدوية ومعرض كبير للكتاب والعديد من الفاعليات الثقافية، فضلا عن ورش ا بدأ حلمك لتدريب الممثل الشامل على التمثيل والإخراج وغيره".

محمد منير: مهرجان «أبيدوس» بسوهاج حقق العدالة الثقافية التي تنشدها الدولة

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الثقافة، إلى أن الهدف من هذه المهرجانات هو المساهمة فى التمية السياحية لمصر بالقوة الناعمة، فضلا عن إلقاء الضوء على الأماكن التاريخية والسياحية داخل مصر, مضيفا:" العالم كله يري من مصر من خلال المهرجانات بأنها دولة الأمن و الفن والإبداع والفكر والثقافة، وعندما يجتمع كل ذلك تحدث طفرة ترويجية للدولة .

وتابع منير: هناك نهضة كبيرة فى الريف المصرى، مشيرا إلى أن سوهاج تشهد مجموعة كبيرة من مشروعات التنمية منها حياة كريمة التى جعلت أهل الصعيد لديهم حالة من التفاؤل والأمل .

وأردف منير، أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تتكاتف لتقديم منتج ثقافى جيد يليق بقيمة المواطن المصرى، مضيفا: هناك 6 مسارح متنقلة فى كل نجوع وقرى مصر وجارى إعداد 8 سيارات متنقلة جديدة من جانب وزارة الإنتاج الحربي لتطوف كل محافظات مصر فيصبح لدينا 14 سيارة.