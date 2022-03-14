وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء ماليزيا

قام وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا أولى محطات جولته الآسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير أعرب خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الماليزى عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة آسيوية تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.