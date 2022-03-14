الجزار ووزير الإنتاج الحربى يستعرضان آليات تنقية مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مساء أمس، لاستعراض إحدى التقنيات الحديثة التى يتم استخدامها فى معالجة مياه الصرف الصحى، وتنقية مياه الشرب، بحضور مسؤولى الوزارتين، وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع.





واستمع وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى، إلى شرح موسع عن آلية عمل تلك التقنية الحديثة، وهى عبارة عن مادة كيميائية تستخدم فى معالجة مياه الصرف الصحى، وتنقية مياه الشرب، وقد تم تجريبها فى إحدى محطات معالجة الصرف الصحى، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع فى آليات الاستفادة والتنفيذ لاستخدام تلك التقنية الحديثة، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، فى معالجة مياه الصرف الصحى، والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مؤكداً ضرورة العمل على التصنيع المحلى لمكونات تلك المادة.

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