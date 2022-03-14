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محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

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مصطفى فراج 2022-03-14 11:15 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - عقد طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

وناقش الاجتماع أبرز المعوقات الخاصة بمشروعات "حياة كريمة" التى تم رصدها بمختلف القطاعات، خصوصا مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحى"، والعمل على وضع الحلول الناجزة لها لإزالة تلك المعوقات.

وقال المحافظ إن الكل يعمل بهدف واحد وهو إنجاز المشروعات وتحقيق مصلحة المواطن، لافتا إلى أن المسؤول أى كان موقعه يجب أن يكون أحرص الناس على إنجاز المشروعات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرا أن الهدف من الاجتماعات الدورية هو طرح جميع المشكلات والعمل على حلها فى أسرع وقت بتواجد جميع الجهات المعنية.

 

وأشاد الفقى بجهود ممثلى دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، لرصد وتذليل أية معوقات، مؤكدا على أن الجميع يعمل بهدف تحقيق أكبر المكاسب لمحافظة سوهاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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