عاجل- مصر تضاعف جهود توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى 2021، مستعرضا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، إذ بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.



وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولى- فى 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن فى 2014.

كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا، وفقا للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.

وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 طنا، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، وبلغت 3.65 مليون فدان فى 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2021.



ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردى القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذى يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.

وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومى للصوامع، وقد بلغ إجمالى عدد الصوامع 75 صومعة فى 2021، مقارنة بـ 40 صومعة فى 2014، لافتا إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، وبلغت 3.4 مليون طن فى 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن فى عام 2014.

وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلا من 4 لـ 6 أشهر، وتبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.



وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح.

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى 1200 ألف طن.

وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتا إلى أن حجم الاحتياطى فى الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسى بزيادته بنسبة 50% على الأقل.



كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، إذ بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، فى حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.

يأتى هذا بينما، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح فى العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.

وفى سياق متصل، تطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة، فضلا عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعارا عادلة، ولا توجد أى مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.



وأشار التقرير إلى أن الإجراءات تشتمل أيضا على وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهى العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر أيضا، هذا إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.

وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلا رمضان اعتبارا من 15 مارس القادم حيث ستطرح كل السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى 30%، فضلا عن بلوغ إجمالى المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتى 6740 منفذا فى كل أنحاء الجمهورية.



واستكمالا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعا استهلاكيا ومخزنا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقر إطلاق المرحلة الـ 22 فى 15 مارس الجارى.

وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن فى المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سودانى، وهندى، وبرازيلى)، بأسعار تتراوح بين 55 جنيها حتى 95 جنيها للكيلو.

وأظهر التقرير أيضا ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، أنه تم حل 96.5% من إجمالى الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 8 سنوات الماضية، وبلغ عدد الشكاوى التى تم حلها 163.9ألف شكوى فى 2021، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى فى 2014.



ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالى عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين 4148 حملة فى عام 2021، مقارنة بـ 125 حملة فى 2014، بينما وصل عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال نفس الفترة 85 جمعية عام 2021، مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014.

وورد فى التقرير طرق تقديم الشكاوى للجهاز، والتى تشمل الاتصال بالخط الساخن 19588 من تليفون أرضى، أو إرسال الشكاوى عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

كما يتيح الجهاز تقديم الشكاوى عبر موقعه الإلكترونى www.cpa.gov.eg، ومن خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فضلا عن تقديم الشكاوى باليد من خلال المقر الرئيسى للجهاز وفروعه المنتشرة بالمحافظات.



واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، إذ تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالى مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التى يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات.

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذى يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية فى الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل فى مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببنى سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.

وتتضمن المشروعات الزراعية أيضا، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالى مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.



أما عن مشروع الريف المصرى، وأوضح التقرير، أن إجمالى المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالى مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكى- ثروة حيوانية- داجنى- تصنيع زراعى).

وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات فقد تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السودانى.

وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكى ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، جاء فى التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكى المتكامل غليون، والذى يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع.

وإلى جانب ما سبق، تشمل المشروعات أيضا، مشروع الديبة للاستزراع السمكى حيث يتضمن استزراع 72 حوضا، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس حيث تم تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن المشروع.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجنى أكثر من 100 مليار جنيه، فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، وتخصيص 22 موقعا للاستثمار الداجنى، علاوة على إدخال خط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد العباسية ليزيد إنتاجه من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة.

وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيوانى، ألمح التقرير إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذى يتضمن تطوير 826 مركزا على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 189 مركزا، وإنتاج 6 ملايين طن من الألبان، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر 5%، ضمن مبادرة البنك المركزى.

كما تم إطلاق المشروع القومى للبتلو، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه 40 ألف مستفيد بعدد 450 ألف رأس ماشية، مع تقديم قروض بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ميسر 5%.

وأظهر التقرير الرؤية الدولية لتأمين مصر مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتا إلى تحسن وضع مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى، حيث تقدمت 4 مراكز، محتلة المركز 62 عام 2021، مقارنة بالمركز 66 عام 2014.

وبشأن أبرز المؤشرات الفرعية التى يشملها المؤشر، تقدمت مصر 30.8 نقطة بمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 66.5 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 35.7 نقطة عام 2014، فيما تقدمت 0.4 نقطة بمؤشر مدى توافر الغذاء، مسجلة 60 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 59.6 نقطة عام 2014.

ووفقا للتقرير أيضا، فقد تقدمت مصر 5.6 نقطة بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته، وسجلت 60.7 عام 2021، مقارنة بـ 55.1 عام 2014.



وأشار التقرير إلى أبرز الإشادات الدولية بجهود مصر فى هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أن الدولة المصرية وضعت قضية الأمن الغذائى ضمن أولوياتها فى ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان، فى حين أكد صندوق النقد الدولى أن استثمار الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى، انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار منخفضة.

ومن جانبها، أكدت المونيتور أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان، فى خطوة من شأنها تعزيز الأمن الغذائى لأكبر دول العالم العربى من حيث أعداد السكان، وتسعى لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

واستعرض التقرير تصنيفات أبرز الدول فى مؤشر مدى توافر الغذاء بمؤشر الأمن الغذائى عام 2021، وجاءت فى المراكز من الأول حتى الثامن والعشرين دول سنغافورة، والصين، وكندا، وسويسرا، واليابان، وأستراليا، وإسرائيل، وايرلندا، وقطر، وهولندا، وبريطانيا، والكويت، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والتشيك، والسعودية، والبحرين، وبنما، والبرتغال، وفرنسا، والمجر، وتشيلى، ورومانيا، وفنلندا.

وفيما يتعلق بالمراكز من 29 إلى 56 فتشمل وفقا للتقرير دول، الهند، وبولندا، وروسيا، ومالى، ونيبال، وهندوراس، وأستراليا، وماليزيا، وإندونيسيا، ونيوزيلاندا، وباكستان، والسويد، جمهورية الدومينيكان، وتركيا، والدنمارك، وكوستاريكا، وإسبانيا، والمكسيك، والنرويج، وفيتنام، ومصر، واليونان، وبلغاريا، والسلفادور، والأرجنتين، وكازاخستان، وبنجلاديش، والجزائر.

يأتى هذا بينما، جاءت فى المراكز من 57 إلى 84، دول أذربيجان، وتنزانيا، وعمان، وتايلاند، وكولومبيا، وبيلاروسيا، وبوركينافاسو، والأردن، وبيرو، وتونس، والفلبين، وكوتيفوار، وأوروجواى، وغينيا، وبوليفيا، والنيجر، وميانمار، والمغرب، وأوكرانيا، وأوزباكستان، وطاجكستان، وبينين، وسيريلانكا، وإكوادور، وجنوب إفريقيا، وسلوفاكيا، وكامبوديا، وغانا.

وعلى صعيد الدول التى شغلت المراكز من 85 إلى 113 بالمؤشر فتشمل نيكاراجوا، وجواتيمالا، وباراجواى، والسنغال، وبتسوانا، وإثيوبيا، وتوجو، والبرازيل، ولاوس، وروندا، وكينيا، ونيجيريا، وانجولا، وكاميرون، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ومالاوى، وزامبيا، وهايتى، وصربيا، وأوغندا، وبوروندى، وسيراليون، والسودان، وموزامبيق، وسوريا، واليمن، وفنزويلا.