فاتورة التليفون الأرضى.. لينك الاستعلام وطرق السداد

جدة - نرمين السيد - اعتمدت شركة المصرية للاتصالات 3 نظم لسداد فاتورة التليفون الأرضى، وفقًا لاتفاق مسبق من قبل المتعاقد، حيث يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًّا أو ربع سنوى أو سنويًّا.





مع اختيار غالبية المصريين سداد فاتورة التليفون الأرضى بشكل دورى كل 3 أشهر، أصبح الاستعلام عن الفاتورة وقيمتها والسؤال حول طريقة السداد شبه دورى، ليتزامن مع مواعيد الفاتورة المستحقة.

فاتورة التليفون الأرضى

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضى من خلال الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضى من هنا

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التى يتواجد بها التليفون الأرضى وكتابة رقم الخط الأرضى فى الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

ويمكن لجميع مستخدمى الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضى من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

ويمكن دفع فاتورة الخط الأرضى عن طريق خدمة فورى أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وى باى we pay أيضًا دفع الفاتورة.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكترونى بجانب الدفع فى فروع الشركة المتواجدة فى مختلف محافظات الجمهورية، تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة الخط الأرضى.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضى

يشار إلى أن فاتورة التليفون الأرضى الأولى تصدر يوم 15 يناير 2022 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 فبراير 2022.

كما تصدر فاتورة التليفون الأرضى الثانية يوم 15 أبريل 2022، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 مايو 2022.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضى الثالثة منتصف شهر يوليو 2022، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 أغسطس 2022.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضى الأخيرة منتصف شهر أكتوبر 2022 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر 2022.