كامل الوزير يتابع أعمال تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب بالسكة الحديد

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة عربات الركاب.





وتابع الوزير العمل داخل أقسام الورشة المختلفة، حيث تم الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب؛ لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومى للسكك الحديدية والذى أصبح كل عرباته التى يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة أو مجددة.

حيث قامت هيئة السكك الحديدية بالتخطيط لتجديد 1223 عربة تم تجديد 1069 عربة منها حتى الآن وسيتوالى تجديد باقى العربات المتبقية وإدخالها الخدمة تباعاً، بالإضافة لتنفيذ الصيانة الدورية لها.

كما استعرض الوزير دور الشركات المصرية فى توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات، حيث يتم توفير المستلزمات من السوق المحلى فى إطار خطة وزارة النقل بالاعتماد على المكون المحلى أولا فى كافة المشروعات للمساهمة فى تقليل العملة الصعبة المنفقة عليها.

ووجه وزير النقل بعدم خروج أى عربة من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة.

وفى لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضى باعتبارها عصب التأمين الفنى للعربات، وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام فى العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، وأن يتم الاستفادة المثلى من المواد والخامات الموجودة بالورشة، وقيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة للعمال لزيادة الإنتاجية.

وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع الجهود وفقا للوصف الوظيفى المحدد لكل عامل، وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاجيتها، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من كافة العاملين ذوى الخبرات فى قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشرى الحالى، وأن يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى.

كما أكد الوزير، على أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، التى تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة وكذلك على سرعه تحويل ورش كوم أبو راضى إلى شركة صناعات السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص فى إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارده، كما أن هذه المنظومة الجديده ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد فى كافة النواحى الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف أن هناك أنشطة عديدة أخرى مطروحة للاستثمار فى مجال السكك الحديدية، موجها الدعوة للمستثمرين للاستثمار بها مثل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز "قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسى" – انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة إيرتراك فى أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

يذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضى من أكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983.