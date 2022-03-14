سلمها شكرى.. رسالة من السيسى لرئيس الوزراء الماليزى (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء سلم سامح شكرى، رئيس الوزراء الماليزى، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر.

وأعرب "شكرى" عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.