ضبط 100 طن سلع غذائية فى حملة للأجهزة الرقابية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية الأساسية (الأرز والمكرونة والفول) بمخزن بحى المطرية.





وبحسب بيان لـ محافظة القاهرة، كان يتم تجميع تلك السلع، لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أى ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية منها 11 طنا و750 كجم أرز مصرى بلدى، و7 أطنان و500 كجم فول صحيح بلدى، و4 أطنان لوبيا، و5 أطنان عدس مصرى بجبه، و3 أطنان أرز بسمتى، 5.5 طن ذرة صفراء، و1.5 طن زبيب، و7 أطنان و200 كجم تمر هندى مستورد، و8 أطنان بودرة عصائر (برتقال - جوافة - تفاح - كوكتيل - تمر هندى)، 5.5 طن مكرونة، و13200 علبة صلصة طماطم زنة 200 جم بإجمالى 26 ألف طن و400 جم، و2 طن و250 جم جوزهند.

تحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.